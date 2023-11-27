10 أيام على بداية الشتاء.. والسودة وأبها وطريف الأبرد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن بداية المربعانية تحل في الـ7 من ديسمبر المقبل، وهي البداية الفعلية للشتاء، وأوضح أن بداية الشبط تأتي في منتصف يناير 2024، وهو موسم الصقيع إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري.

هطول أمطار

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، حيث إن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما تشمل الحالة سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من تبوك والجوف والحدود والشمالية، وتكون للضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

أعلى رطوبة

تابع المركز أن أعلى درجة حرارة بمكة المكرمة وبيشة 35 مئوية، وأقل درجة حرارة 8 مئوية في السودة، وأعلى نسبة رطوبة 95% بعرعر والقنفذة. وكشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة المتوقعة، ففي جدة 34 مئوية، وكل من جازان والقنفذة وينبع 33 درجة.وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها وطريف 10 درجات بعد السودة، وعرعر 11 مئوية، وسكاكا والقريات 12 درجة، وبريدة والصمان 13 مئوية، وسجّلت عرعر والقنفذة أعلى نسبة رطوبة 95 %.

منخفض جوي

من المتوقع أن تتأثر منطقة شبه الجزيرة العربية خلال الأسبوع المقبل بطقس أكثر استقرارًا مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث يكون الطقس مستقرًا في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت، وكذلك الحال في السعودية، باستثناء منطقة تبوك، والتي يتوقع أن تتأثر بعبور كميات من السحب العالية والمتوسطة، والتي قد يتخللها تساقط لزخات من الأمطار بشكل محلي في ساعات الظهر. أما الإثنين، فيتوقع أن يعود الطقس للاستقرار في منطقة تبوك، ونتيجة لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مترافق بكتلة هوائية باردة، تندفع نحو الأجزاء الشمالية من الجوف والحدود الشمالية رياح غربية نشطة تعمل على إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الخارجية، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت في هذه المناطق، أما في باقي مناطق شبه الجزيرة العربية من الإمارات وعمان والكويت وقطر والبحرين، فيكون الطقس مستقرًا بوجه عام.