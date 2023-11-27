إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 13 متهماً استولوا على 16 مليون ريال

أحالت نيابة الاحتيال المالي تنظيمًا إجراميًا مكونًا من 13 متهمًا إلى المحكمة المختصة، بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.

وكشف تحقيق النيابة العامة قيام المتهمين بإعداد روابط إلكترونية احتيالية، وإرسالها إلى ضحاياهم، والدخول غير المشروع إلى حساباتهم الحكومية من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علمهم، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية، بتحويلها إلى حسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.

وقدرت النيابة العامة قيمة الأموال التي تم الاحتيال بها على المجني عليهم بنحو 16 مليون ريال، كما ضبطت أكثر من 600 ألف ريال نقدًا، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة، وجرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.

وقررت النيابة العامة إيقاف المتهمين، وطالبت بتوقيع أشد العقوبات المقررة نظامًا عليهم.