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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 24 إلى يوم الخميس القادم 30 نوفمبر، مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية.
وقالت الوزارة ممثلة في حساب “الضمان الاجتماعي والتمكين” على موقع “إكس”: تم تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة (24).
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