شكرا لقرائتكم خبر عن قد يؤدي إلي الوفاة .. تعرف على 3 أنواع من الأطعمة يُمنع تناولها مع الموز؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يحتوي الموز على الكثيرمن الفيتامينات المفيدة والتى تجعله له قيمة غذائية عالية، ومع ذلك، فإن مزجه مع بعض الأغذية يمكن أن يضر بالجسم بدرجة كبيرة جدا ، ويؤدي في بعض الحالات إلي الوفاة لا قدر الله .

ومن مصادرنا الموقع الصيني “سوهو”، فقد صرح بان هناك انواع من الأطعمة التي إذا تم تناولها مع الموز قد تتسبب في ضرر كبير للجسم، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى الوفاة ، وجاءت هذه الأطعمة علي النحو التالي :-

- لا يسمح بتناول الموز مع بطيخ “، لأن هذا سيزيد من أيونات البوتاسيوم في الدم، مما قد يؤدي إلى ضعف عضلة القلب والفشل الكلوي وأمراض المفاصل وانخفاض معدل ضربات القلب.

- يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الطحال والمعدة أن يتجنبوا تناول الموز مع جميع منتجات الألبان، فهذا يمكن أن يسبب الالم شديد في البطن والإسهال وغيرها من المشاكل ألاخرى في الجهاز الهضمي.

- ليس من المستحسن تناول الموز مع البطاطا الحلوة، فهي غنية بالألياف ويمكن أن تعقد الهضم بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ.

- من غير الجيد تناول الموز على معدة فارغة، كما من الأفضل التخلي عن تناول الفواكه غير الناضجة.

- من الأفضل عدم وضع الموز في الثلاجة. حيث جاء في المنشور: “إن انخفاض درجة حرارة الثلاجة يؤدي إلى سواد جلد الفاكهة وتحويل لبها إلى عصيدة، ويفقد الموز مذاقه وقيمته الغذائية”.

وأضاف الموقع، أن هذه الأطعمة تبقي في المعدة لمدة طويلة في حال مزجها، ما يمكن أن يؤدي إلى ارتجاع الأحماض وأعراض أخرى سلبية، مثل التسمم المزمن، وإن كنت ترغب في تناول هذه المنتجات فعليك تناولها مع فرق زمني قدره 30 دقيقة.