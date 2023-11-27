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16 موقعاً مخصصاً للمشاة وممارسة الرياضة في العاصمة المقدسة

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الرياض - علي القحطاني - تشهد الممرات الخاصة بالمشاة في مكة المكرمة، إقبالاً كبيراً من محبي ممارسة المشي مع تحسن الأجواء وانخفاض درجات الحرارة في مكة.

وتنتشر العديد من ممرات المشاة في أحياء العاصمة المقدسة في أكثر من 16 موقعاً منها: حي النسيم، بطحاء قريش، العوالي، الفيحاء، الحمراء، والشرائع وغيرها من أحياء العاصمة المقدسة.

وقامت أمانة العاصمة المقدسة بتزويدها بالأجهزة والترفيهية وألعاب الأطفال، وتجهيزها بالخدمات المساندة لتشكل متنفساً طبيعياً وفق أحدث الطرز الهندسية التي تعكس الصورة المتطورة لمكة المكرمة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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