شكرا لمتابعة خبر عن 16 موقعاً مخصصاً للمشاة وممارسة الرياضة في العاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد الممرات الخاصة بالمشاة في مكة المكرمة، إقبالاً كبيراً من محبي ممارسة رياضة المشي مع تحسن الأجواء وانخفاض درجات الحرارة في مكة.

وتنتشر العديد من ممرات المشاة في أحياء العاصمة المقدسة في أكثر من 16 موقعاً منها: حي النسيم، بطحاء قريش، العوالي، الفيحاء، الحمراء، والشرائع وغيرها من أحياء العاصمة المقدسة.

وقامت أمانة العاصمة المقدسة بتزويدها بالأجهزة الرياضية والترفيهية وألعاب الأطفال، وتجهيزها بالخدمات المساندة لتشكل متنفساً طبيعياً وفق أحدث الطرز الهندسية التي تعكس الصورة المتطورة لمكة المكرمة.