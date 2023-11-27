هذا النوع من الشاي في السعودية يضاعف خصوبة الرجال ويحرق الدهون

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كشفت أخصائية التغذية المصرية وفاء الحميدي عن فوائد مذهلة لتناول الشاي بالجوز، يعد هذا التركيب غنيًا بالعناصر الغذائية والمواد الفعّالة التي تعزز الصحة بشكل عام، يأتي الشاي بالجوز بمجموعة من الفوائد التي يمكن أن تسهم في تعزيز الصحة وتعزيز جودة الحياة.
هذا النوع من الشاي في السعودية يضاعف خصوبة الرجال
أخصائية التغذية المصرية وفاء الحميدي، قامت بتوضيح العديد من الفوائد المذهلة لتناول الشاي بالجوز في تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك. تأتي هذه الفوائد كجزء من التوجيهات الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة. إليك أبرز تلك الفوائد:
- تنمية وظائف العقل ومقاومة الالتهابات الدماغية: يشير تحليل الحميدي إلى أن تناول الشاي بالجوز يساهم في تطوير وظائف العقل، وقد يلعب دورًا في تقليل الالتهابات الدماغية، ويحسن مهارات الدماغ، خاصةً للأشخاص المصابين بمشاكل مثل الزهايمر.
- تحسين صحة القلب: يحتوي الجوز على نسبة كبيرة من دهون أوميغا-3، مما يساهم في تحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
- تحسين وظائف الجهاز الهضمي: يُعد الجوز غذاءًا ممتازًا للفرد وللبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُحسِّن صحة الأمعاء ويُقلِّل من فرص الإصابة بالأمراض المعوية والسمنة.
- دعم صحة العظام: يحتوي الجوز على معادن مهمة مثل النحاس والمنجنيز والمغنيسيوم، التي تُعَدُّ عناصر أساسية لصحة العظام وتساعد في منع هشاشة العظام.
- الوقاية من السرطان: يُعَدُّ الجوز من مصادر مضادات الأكسدة التي تُقاوِم الشوارد الحرة، مما يُقلِّل من فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان.
- تعزيز معدل الحرق وفقدان الوزن: يُظهر أن تناول الجوز يرفع معدل الحرق ويُحسِّن عملية الأيض، مما يُسَاعِد في تحسين فقدان الوزن.
- التحكم في شهية الفرد: يُسَاهِمُ الجوز في التحكم والسيطرة على شهية الفرد، مما يسهم في تنظيم الوزن.
- دعم مرضى السكري: يُسَاهِمُ الجوز في السيطرة على مستويات السكر في الدم وتقليل الوزن، مما يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.
- مكافحة الالتهابات: يُظهر الجوز فعالية في التقليل من الالتهابات، وهي عامل رئيسي في ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.