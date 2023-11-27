كوريا الشمالية ترسل قوات إلى المنطقة منزوعة السلاح مع جارتها الجنوبية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 11:43 صباحاً

أرسلت كوريا الشمالية قوات إلى حدودها الجنوبية؛ لإقامة نقاط حراسة كانت قد أزالتها بموجب اتفاق عام 2018 مع سيول، بحسب ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم (الاثنين)، بعدما أطلقت بيونغ يانغ قمراً اصطناعياً لأغراض التجسس أثار توتراً. وأوضح مسؤول في الجيش، أن بيونغ يانغ أرسلت، في الفترة الأخيرة، طواقم مسلَّحة لإقامة نقاط الحراسة مجدداً، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف أن جنود كوريا الشمالية شُوهدوا وهم يعيدون بناء مراكز حراسة، اعتباراً من الجمعة الماضي، ومن المتوقع إعادة 11 نقطة حراسة أُزيلت بموجب الاتفاق الممتد خمس سنوات. وأظهرت صورة نشرها الجيش الكوري الجنوبي أربعة جنود كوريين شماليين يعيدون بناء برج مراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين البلدين. وردّاً على إطلاق القمر، الذي أجّج التوترات في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت سيول أنها تُعلق جزئياً العمل بالاتفاق، الذي يهدف إلى تخفيف التوترات عند الحدود، ما دفع بيونغ يانغ إلى التوقف كلياً عن تطبيق الاتفاق.

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