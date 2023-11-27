تراند اليوم : شاهد .. سوري يفتح النار على حماس ومن يطالبون بالوقوف معها في حربها ضد إسرائيل: بعتوا شرفكم وقضيتكم وضميركم لملالي الفرس يا كلاب

صحيفة الخليج 365: رد مسن سوري على من يطالبون بوقوف العرب مع أهل غزة في حربهم ضد إسرائيل.

وقال الرجل السوري: إذا عندكم أولويات عم تدرسوها عندنا أولويات عم ندرسها، إذا عندكم أبناء عم بيموتوا من قصف إسرائيل عندنا أبناءنا بيموتوا من قصف إيران.

ضميركم لملالي الفرس يا كلاب وتابع: ما في أحد يزاود علينا ولا حدا يعلمنا شو نحكي ولمصلحة مين نحكي، من سنوات لم نفرق بين دماء اللبناني والسوري والعراقي والفلسطيني ، عند الرواتب والمناصب رحتوا بعتوا شرفكم وقضيتكم وضميركم لملالي الفرس يا كلاب، كلاب حماس الأندال الاوغاد الأوباش، حنا عم نحترق، لكن أنا ما بقدر أكون بصف واحد مع قتلة أبناء شعبي، ما بقدر أكون بصف إيران لصالح حماس مستحيل أكون هكذا.

غزة تحتلها إيران وأضاف: غزة مختطفة، غزة تحتلها إيران، بس يطلع شعب غزة ويسقط قيادة حماس احنا معاهم للموت، هاي الحركات الولدنة من خلف الجدران ما عاد تمشي معنا ، ما ينفع تكون بوجهين، يا تكون مع الشعب الفلسطيني والعراقي والسوري واللبناني ضد العدو الأول للعرب والإسلام إيران أنت رحت حطيت إيدك في إيد الإيراني عشان حفنة من فضة. الأسد راكبين على الشعب