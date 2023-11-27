تراند اليوم : "تتمتع بخدمات خاصة ".. شركة مصرية تعلن عن طرح "مقابر " للبيع من فئة خمسة نجوم

صحيفة الخليج 365: فأجات مجموعة شركات طلعت مصطفى المصريين بالإعلان عن طرح مقابر للبيع، بأسعار تصل إلى أكثر من 1.5 مليون جنيه.

مساحة الحوش

وقال مسؤول بالشركة أن "مساحة "الحوش" 40 مترا بإجمالي 10 عيون بنظام اللحود المتعارف عليها، ويتكون من 8 عيون، 4 للنساء و4 للرجال، بالإضافة إلى عظّامتين بشرط شراء الحوش كاملا بسعر 1.5 جينه، ويسلم كامل التشطيب وتشطيب خارجي من الرخام. حسب

"العربية Business".

أنظمة سداد

وأضاف أن الشركة تقدم أنظمة سداد مختلفة منها نظام الكاش ويتم خصم على ثمن الوحدة لتصل إلى مليون و436 ألف جنيه بدلاً من مليون ونصف أو نظام تقسيط من خلال دفع مقدمة حجز قيمتها 315 ألف جنيه وأقساط شهرية متساوية بقيمة 106 آلاف جنيه على 12 شهرا أو كل 3 أشهر 318 ألف جنيه، أو 4 دفعات على مدار السنة بشرط دفع خلال سنة.

خدمات خاصة

وأشار إلى أن المقابر تتمتع بخدمات خاصة ومتكاملة من مسجد، ودار مناسبات، وجراج، ومنطقة خدمات، ومبني إدارة، بالإضافة إلى صيانة دائمة، وشكل موحد لجميع الوحدات وآيات قرآنية على كافة المقابر، بحسب أحد مسؤولي بيع المقابر بالشركة.