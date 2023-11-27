شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية السعودية 21 لدعم غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية 21 إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

تحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طنًا.

دعم المملكة لشعب فلسطين

وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.