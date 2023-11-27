شكرا لقرائتكم خبر عن "مُهجة".. مبادرة لتنمية مهارات الأطفال والتوعية بحقوقهم في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل، نظمت بلدية الهفوف ممثلةً في إدارة التغيير، مبادرة "مُهجة" التي تستهدف أطفال الموظفين والأطفال المُلتحقين بمرحلة رياض الأطفال في نطاق مدينة الهفوف.

تهدف المبادرة إلى تعزيز التوعية والتثقيف بحقوق الأطفال في المجتمع وحماية هذه الحقوق، انطلاقًا من توجهات رؤية المملكة 2030 في توثيق أواصر الأسرة.

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أنشطة المبادرة

وتضمنت المبادرة تفعيل عدد من الأركان والأنشطة بمشاركة جهات متخصصة بتعليم وتنمية مهارات الأطفال، ومنها ركن الرسم، وركن اللعب، وركن القصة، وركن الألعاب الإلكترونية التعليمية.

وأوضحت مشرفة إدارة التغيير في بلدية الهفوف مروى المنصور أن المبادرة تركزت على تعزيز الترابط واذكاء الوعي بين الأطفال والتعريف بحقوقهم وتحسين رفاههم، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 واهتمامها بالطفل من خلال توفير بيئة آمنة وسليمة تمكنه من تنمية قدراته ومهاراته.

بيئة عمل تدعم الترابط الأسري

وأضافت أن المبادرة أسهمت أيضًا في جمع الطفل والمربي في بيئة العمل وتدعيم قيم الترابط في أجواء أسرية لمن هم "مُهجة" الحياة. مشيرة إلى ان هذه المبادرة تأتي ترجمةً لاهتمام بلدية الهفوف بتعزيز حقوق الطفل وتوفير بيئة مناسبة له للنمو والتطور. بالاضافة إلى تعزيزاً لجهود أمانة الأحساء وخططها الرامية إلى الاسهام في ان تكون الأحساء صديقة للطفولة ضمن مبادرة المدن الصديقة للأطفال التابعة لصندوق الأمم المتحدة ”اليونيسف“.

وتفاعل الأطفال مع الأنشطة التي تم تقديمها خلال المبادرة، حيث استمتعوا باللعب والرسم والتعرف على حقوقهم.