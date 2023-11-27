السعودية | عددٌ من زوّار ركن “الشؤون الإسلامية” المشارك بـ “معرض الكويت للكتاب” يشيدون بأعمال الوزارة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أشاد عددٌ من زوار ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشارك ضمن جناح المملكة في معرض الكويت الدولي للكتاب 2023 المقام حالياً، بما يحتويه الركن من أعمال تبرز جهود الوزارة، حيث تتضمن استعراض آلية طباعة المصحف الشريف، والمراحل التي يمر بها، والإصدارات المتنوعة التي ينتجها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إضافةً للعديد من تطبيقات الوزارة الإلكترونية كتطبيق الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد، وتطبيق الاستشهاد الصحيح، وتطبيق رشد.‏

ونوّه الوكيل المساعد للصحافة والنشر و المطبوعات بوزارة الإعلام ‏الكويتية لافي السبيعي، بالخدمات التي يقدمها ركن وزارة “الشؤون الإسلامية” المشارك، وما يتضمن من إصدارات من نسخ القرآن الكريم، وجهودها في نشر كتاب الله -عزوجل- لجميع دول العالم، إضافة إلى التطبيقات الذكية التي تخدم المسلمين في كل مكان.

من جانبه قدّم المدير الإداري في الجمعية الكويتية للتراث عبدالله أبو دريد، شكره وتقديره للمملكة على خدمتها لكتاب الله الكريم من خلال طباعته ونشره للمسلمين في جميع دول العالم.