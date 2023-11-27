6 مناطق بلا وفيات للعمالة

فاقت إصابات العمل في القطاع الخاص، إصابات القطاع الحكومي بـ99% مقابل 1%، وتصدر الثلاثينيون إصابات العمل، في وقت بلغ إجمالي إصابات العمل 6211 إصابة، منهم 5625 حالة تحت التعافي بـ91%.

شفاء جزئي

كشف تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الثالث من العام الحالي، تسجيل 17 حالة وفاة في القطاع الخاص بـ0.65%، مقابل حالتين بالقطاع الحكومي بـ0.07%، و5625 حالة تحت التعافي بـ91%، مقابل 40 حالة بالقطاع الحكومي بـ2%، و1114 حالة شفاء من الإعاقة كليا بـ18% للقطاع الخاص، مقابل حالة وحيدة بالقطاع العام بـ0.38%، و375 حالة شفاء جزئي بعجز في القطاع الخاص بـ6%، مقابل 7 حالات في القطاع العام بـ0.11%.

35% الرياض

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من وفيات العمل، حيث بلغ إجمالي الوفيات من إصابات العمل في القطاع الخاص 6 وفيات بـ35%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 3 وفيات بـ18%، وتساوت جدة والأحساء ثالثا، بإجمالي حالتي وفاة لكل منهما بـ12%، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك رابعا، بحالة وفاة وحيدة لكل منهم بـ6%، وحصدت 6 مناطق صفر وفيات من إصابات العمل.

الأكثر إصابة

تصدرت الفئة الثلاثينية من 35-39 سنة أكثر الفئات إصابة، حيث بلغ إجمالي الإصابات في القطاع الخاص 1223 إصابة بـ20%، وحلت الفئة العمرية من 30-34 ثانيا، بإجمالي 1114 إصابة بـ18%، ومن 25-29 سنة ثالثا، بإجمالي 1050 إصابة بـ17%، ومن 40-44 سنة رابعا، بإجمالي 1030 إصابة بـ16.58%، ومن 45-49 سنة خامسا، بإجمالي 503 إصابات بـ8%.

إصابات ووفيات

6211 إصابات العمل

%91 إصابات العمل بالخاص

%1 إصابات العمل بالحكومي

الثلاثينيون الأكثر إصابات أثناء العمل

17 وفاة من إصابات العمل

شفاء جزئي: 18%

شفاء كامل: 6%

تحت التعافي: 91%

الوفيات: 0.65%

الأكثر وفيات:

الرياض: 35%

الشرقية: 18%

جدة: 12%

الأحساء: 12%

مكة المكرمة: 6%

المدينة المنورة: 6%

تبوك: 6%

بقية المناطق: 0

أكثر الفئات إصابات:

39-35 سنة: 20%

34-30 سنة: 18%

29-25 سنة: 17%

44-40 سنة: 16.58%

49-45 سنة: 8%