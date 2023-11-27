6 مناطق بلا وفيات للعمالة

شفاء جزئي
كشف تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الثالث من العام الحالي، تسجيل 17 حالة وفاة في القطاع الخاص بـ0.65%، مقابل حالتين بالقطاع الحكومي بـ0.07%، و5625 حالة تحت التعافي بـ91%، مقابل 40 حالة بالقطاع الحكومي بـ2%، و1114 حالة شفاء من الإعاقة كليا بـ18% للقطاع الخاص، مقابل حالة وحيدة بالقطاع العام بـ0.38%، و375 حالة شفاء جزئي بعجز في القطاع الخاص بـ6%، مقابل 7 حالات في القطاع العام بـ0.11%.
35% الرياض
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من وفيات العمل، حيث بلغ إجمالي الوفيات من إصابات العمل في القطاع الخاص 6 وفيات بـ35%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 3 وفيات بـ18%، وتساوت جدة والأحساء ثالثا، بإجمالي حالتي وفاة لكل منهما بـ12%، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك رابعا، بحالة وفاة وحيدة لكل منهم بـ6%، وحصدت 6 مناطق صفر وفيات من إصابات العمل.
الأكثر إصابة
تصدرت الفئة الثلاثينية من 35-39 سنة أكثر الفئات إصابة، حيث بلغ إجمالي الإصابات في القطاع الخاص 1223 إصابة بـ20%، وحلت الفئة العمرية من 30-34 ثانيا، بإجمالي 1114 إصابة بـ18%، ومن 25-29 سنة ثالثا، بإجمالي 1050 إصابة بـ17%، ومن 40-44 سنة رابعا، بإجمالي 1030 إصابة بـ16.58%، ومن 45-49 سنة خامسا، بإجمالي 503 إصابات بـ8%.
إصابات ووفيات
6211 إصابات العمل
%91 إصابات العمل بالخاص
%1 إصابات العمل بالحكومي
الثلاثينيون الأكثر إصابات أثناء العمل
17 وفاة من إصابات العمل
شفاء جزئي: 18%
شفاء كامل: 6%
تحت التعافي: 91%
الوفيات: 0.65%
الأكثر وفيات:
الرياض: 35%
الشرقية: 18%
جدة: 12%
الأحساء: 12%
مكة المكرمة: 6%
المدينة المنورة: 6%
تبوك: 6%
بقية المناطق: 0
أكثر الفئات إصابات:
39-35 سنة: 20%
34-30 سنة: 18%
29-25 سنة: 17%
44-40 سنة: 16.58%
49-45 سنة: 8%
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