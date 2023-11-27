انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب،وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين بأتجاه مضبق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط و خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي،فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج .
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