انت الان تتابع الطفلة نفوذ.. معتقلة مقدسية يعيدها الاحتلال إلى الأسر بعد قرار بالإفراج عنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أفاد والد المعتقلة الطفلة نفوذ حماد، (16 عامًا)، جاد حماد، من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، اليوم، أن الاحتلال أعاد ابنته إلى السجن، بعد أن كان قد أفرج عنها في إطار صفقة التبادل يوم السبت الماضي.

وقال "حماد" وفق وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال كانت قد اعتدت على ابنته بالضرب أثناء نقلها في البوسطة، فقام بنقلها إلى مستشفى هداسا بالقدس بعد إصابتها، وذلك أمس الأول السبت، ولم يُسمح له بزيارتها.

وأضاف والد المعتقلة أن سلطات الاحتلال أخرجتها، اليوم الاثنين، من المستشفى وأعادتها إلى السجن.

وأعرب "حماد" عن قلقه على وضع ابنته الصحي بعد نقلها إلى المستشفى والاعتداء عليها.

وكان أحد المستعمرين قد احتج على الإفراج عن المعتقلة نفوذ حماد، وقدم اعتراضًا قانونيًا على الإفراج عنها، وبناءً على هذا الاعتراض، أعاد الاحتلال اعتقالها فورًا.

يشار إلى أن "نفوذ" هي أصغر طفلة معتقلة في سجون الاحتلال، وهي محكومة لمدة 12 عامًا، واعتُقلت قبل عامين أثناء خروجها من مدرستها، بحجة محاولتها الاعتداء على أحد المستعمرين.