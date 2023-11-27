انت الان تتابع السفارة في جورجيا تحذر السعوديين الموجودين هناك من "العواصف البحرية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 12:36 مساءً

نوّهت السفارة السعودية في جورجيا بأن السلطات الجورجية دعت السكان إلى الامتناع عن التجول بالقرب من المناطق الساحلية؛ بسبب اجتياح عواصف بحرية لغرب جورجيا بقوة 8 درجات. وأشارت السفارة إلى أن السلطات شددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر؛ بسبب هطول أمطار غزيرة، وحدوث عواصف وانهيارات ثلجية في مناطق مختلفة. ودعت السفارة جميع المواطنين الموجودين في جورجيا إلى توخي الحيطة والحذر والامتثال لتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية. وأوضحت أنه في حالة وجود طارئ يمكن التواصل فوراً على الرقم: 995598033300+.

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في جورجيا تحذر السعوديين الموجودين هناك من "العواصف البحرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.