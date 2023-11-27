"المدني": إعاقة الوصول إلى صندوق الحريق مخالفة توجب العقوبة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 12:48 مساءً

رصد الدفاع المدني مخالفة سلامة، تمثلت في إعاقة الوصول إلى صندوق الحريق في منطقة المدينة المنورة. وذكر "المدني" أن الجهة التي تولت رصد هذه المخالفة تمثلت في مفتش السلامة. وأكد "المدني" ضرورة التقيد بإجراءات السلامة حرصًا على حماية الجميع.

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