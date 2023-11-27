انت الان تتابع السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل باعتقال عشرات النازحين من غزة وإخفاء مصيرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 1:03 مساءً

اتهمت السلطة الفلسطينية اسرائيل باعتقال أكثر من مئة نازح فلسطيني من قطاع غزة خلال الحرب، مطالبة إياها بالكشف عن عددهم المحدد ومصيرهم. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة: "أخطر ما يجري أن إسرائيل لا تفصح عن عدد المعتقلين الذين اعتقلتهم خلال عملياتها في قطاع غزة"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف "قدورة": "نتخوف من أنه تم قتلهم بعد اعتقالهم والتحقيق معهم". وتابع: "عدم الإفصاح عن العدد وإخفاء هذه القضية إنما يعني أنه من الممكن أن تنفذ إسرائيل ما تريد بمن اعتقلتهم، حتى قتلهم". وأوضح "فارس" أن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية خاطبت الجهات الإسرائيلية والدولية للحصول على العدد، إلا أنه لم يتم الحصول على إجابات. من جهته، رفض جيش الاحتلال الاسرائيلي التعليق، وقال في رده على سؤال "فرانس برس": "لا يمكننا توضيح هذه المسألة في هذه اللحظة". وتفيد معلومات من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين من الذين كانوا ينزحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

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