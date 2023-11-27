"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزير خارجية إسبانيا تطورات الأوضاع في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 1:04 مساءً

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية. وتضمّن اللقاء بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية للوقف الكامل والمستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين، ويسهم في تأمين الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية. وأكد وزير الخارجية أهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة للالتزام التام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والعودة إلى مسار السلام بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين.

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