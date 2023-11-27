تراند اليوم : التجارة تشهر بمقيم إيراني في القصيم .. وتكشف عن مخالفته والعقوبة الصادرة بحقه

صحيفة الخليج 365: شهرت وزارة التجارة بالمقيم "حنيف طه فروزش" إيراني الجنسية بعد ثبوت تورطه في ارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط تجارة الزعفران بمدينة بريدة في منطقة القصيم.

المخالفة

وأوضحت التجارة أن المقيم المخالف مارس نشاطا تجاريا دون ترخيص ومزاولته تجارة بيع وتسويق منتجات الزعفران لحسابه الخاص.

العقوبة

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم الذي تضمن عقوبة السجن لمدة شهر ، وفرض غرامة مالية، بالإضافة إلى استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ونشر الحكم على نفقة المخالف.