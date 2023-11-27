تراند اليوم : شاهد.. إيلون ماسك يرافق نتنياهو في جولة داخل المناطق التي شهدت هجوم حماس في 7 أكتوبر

صحيفة الخليج 365: أجرى رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جولة بمناطق شهدت هجوما لحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي ماسك، مالك منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أيضا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وعضو حكومة الحرب وزير الدفاع السابق بيني غانتس.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أنها اتفقت من حيث المبدأ مع ماسك على استخدام خدمة اتصالات "ستارلينك"، التابعة لشركة "سبيس إكس" التي يمتلكها، في قطاع غزة.

الجدير بالذكر لاحق ماسك اتهامات معاداة السامية، خلال الأيام الماضية، بعدما ظهرت على منصة "إكس" منشورات مؤيدة لهتلر والنازيين.

وأعلن ماسك أن منصة "إكس" ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة، إلى المستشفيات في إسرائيل، والصليب الأحمر والهلال الأحمر في غزة.