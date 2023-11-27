تراند اليوم : شاهد: موقع "الشق" أبرز المعالم الجيولوجية في مدينة تبوك

صحيفة الخليج 365 - واس : تسجل منطقة تبوك حضورها الدائم في سجل الجيولوجيا وعجائبها، التي تستهوي بطبيعتها الفريدة زوار المنطقة من كل مكان، ومن أبرز تلك المعالم الجيولوجية؛ موقع "الشق" التي تقع إلى الغرب من مدينة تبوك بما يقارب الـ 60 كم، مشكّلةً انحداراً ملازماً لأرضٍ منبسطة، متضمناً وادي سحيق.

ويعد الوادي من الصدوع التي أوعزته هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى الحركة المصاحبة لانفتاح البحر الأحمر، ويصل الارتفاع على جانبي الوادي إلى حوالي 450م، ويمتد لمسافة تصل لحوالي 70 كم شرق البحر الأحمر، وحدث هذا الصدع في صخور القاعدة من الدرع العربي التي يعود عمرها لما قبل الكامبري وتعلوها طبقات صخرية من الحجر الرملي من العصر الكامبري.