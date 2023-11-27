شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان محمية الملك سلمان يتزين بأجمال منتجات الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك 14 أسرة منتجة و14 من الحرفيين ضمن فعاليات مهرجان محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في نسخته الثالثة بمنطقة الجوف، الذي تنظمه هيئة تطوير المحمية بالتعاون مع أمانة الجوف في مركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة سكاكا.

وتقدم الأسر المنتجة المشاركة في فعاليات المهرجان مجموعة من المنتجات تشمل السمن والدبس والعسل وزيت الزيتون والألبان ومشتقاتها.

أركان الحرف اليدوية

كما تعرض الفعاليات أركان الحرف اليدوية: منتجات السدو والسجاد والكورشيه والخياطة والصابون والعطور والمباخر.

ويستمتع الأطفال بأوقاتهم في منطقة الأسر المنتجة والحرف اليدوية، من خلال فعاليات الرسم على وجوه الأطفال، لترتسم الفرحة على وجوههم وعائلاتهم.