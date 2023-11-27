شكرا لقرائتكم خبر عن "الضمان الاجتماعي" تقدم موعد صرف معاشات الدفعة 24 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تقديم موعد صرف معاش الدفعة 24 لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأوضحت أنه تقرر أن يكون موعد الصرف يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد كشفت في وقت سابق عن الربط بين الحصول على دعم الحقيبة المدرسية وحالة الابن أو الابنة في نظام نور، مبينة أن استحقاق دعم الحقيبة المدرسية لا يعتمد على البيانات المُسجلة في المنصة، بل يعتمد على حالة الابن أو الابنة في نظام نور.