شكرا لقرائتكم خبر عن 5,8 مليون مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي 5845458 مصليًا وزائرًا؛ لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الفترة من الـ 5 وحتى الـ 12 من شهر جمادي الأولى الحالي، أن 525559 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه -رضوان الله عليهما كما أدى 121105 زائرين، وكذلك 115935 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.

خدمات متعددة اللغات

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن 11826 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 59435 زائراً من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12545 شخصاً من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 3529 مستفيداً، كما قُدم 40373 إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى 11826 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.

وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 69420 مستفيداً، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 57067 زائرًا، كما قدمت أكثر من 150 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 91161 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.