شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في جورجيا تدعو إلى الامتناع عن التجول بالقرب من المناطق الساحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جورجيا تنبيهًا هامًا، حيث دعت السلطات الجورجية السكان إلى الامتناع عن التجول بالقرب من المناطق الساحلية بسبب اجتياح عواصف بحرية لغرب جورجيا بقوة ٨ درجات، وأخذ الحيطة والحذر بسبب هطول أمطار غزيرة، وحدوث عواصف وانهيارات ثلجية في مناطق مختلفة.

ودعت السفارة جميع المواطنين المتواجدين في جورجيا الى أخذ الحيطة والحذر والامتثال لتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية.

وخصصت السفارة في حالة وجود طارئ رقمًا للتواصل فوراً وهو : 995598033300+

كما دعت جميع المواطنين المتواجدين في جورجيا إلى أخذ الحيطة والحذر، والامتثال لتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية.