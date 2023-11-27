شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو|خلال 6 سنوات.. نمو قطاع "الاستزراع السمكي" بالمملكة 322% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، المهندس خالد الحمادي، أن قطاع الاستزراع السمكي في المملكة شهد نموًا غير مسبوق خلال 6 سنوات، حيث ارتفع عدد مشاريع الاستزراع السمكي من 67 مشروعًا في عام 2016 إلى 235 مشروعًا في عام 2022، بزيادة قدرها 322%.

أوضح لـ"اليوم"، أن قطاع الثروة السمكية يشهد طفرة كبيرة في المملكة، حيث ارتفع حجم الإنتاج السمكي من 98 ألف طن، "66 ألف طن من المصايد البحرية و32 ألف طن من الاستزراع المائي" في 2016 إلى 189 ألف طن "70 ألف طن من المصايد البحرية و119 ألف طن من الاستزراع المائي" حتى نهاية 2022. وأشار إلى أن هذا النمو الكبير يأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف الوصول إلى إنتاج 600 ألف طن من الأسماك.

نمو كبير بالإنتاج السمكي

وعقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان (الاستزراع السمكي بالأنظمة الحديثة)، بحضور أكثر من 115 متخصصًا في مجال الاستزراع السمكي، وذلك في أحد الفنادق بالدمام.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح نائب مدير عام فرع الوزارة المهندس الحمادي، أن هذا النمو الكبير في الإنتاج السمكي يرجع إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من قبل القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل تطوير هذا القطاع.

وأشار إلى أن الورشة استهدفت أيضًا إبراز دور الصندوق الزراعي في تدعيم الاستزراع السمكي، التعريف ببرنامج سمك، والاستفادة من التجارب الناجحة لبعض المستثمرين مع الأنظمة الحديثة للاستزراع السمكي. لافتًا إلى أنها تهدف إلى التعريف بالأنظمة الحديثة في مجال الاستزراع السمكي، وإبراز دور الصندوق الزراعي في تدعيم هذا القطاع، والاستفادة من التجارب الناجحة لبعض المستثمرين.

وتضمنت الورشة عددًا من المحاضرات والندوات، تناولت أحدث التقنيات المستخدمة في الاستزراع السمكي، كما تم مناقشة عدد من القضايا المهمة في هذا المجال.

خطوات جادة لتطوير القطاع

وأضاف م. الحمادي بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة خطت خطوات كبيرة على أسس علمية مدروسة لتطوير هذا القطاع، والمتمثل بانتهاج استراتيجية وضع الآليات الكفيلة بتطوير هذا المجال وذلك بغية تأمين مصدر غذائي هام وتحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضا تصدير المنتجات البحرية.

فيما لفت مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية المهندس وليد الشويرد، أن الورشة تستهدف كل من: أصحاب المشاريع، الفنيين بالمزارع، الأخصائيين، الباحثين، الأخصائيين المساعدين في مجال الثروة السمكية وطلاب وطالبات من الجامعات.

وأكد أن الهدف الرئيسي من عقد هذه الورشة هو الاطلاع على الأنظمة الحديثة في مجال الاستزراع السمكي، وذلك من خلال التعريف بالمواضيع الأتية معرفة المميزات الناتجة عن هذه التقنيات ودورها في زيادة الإنتاج، معرفة الدور الذي تقوم به هذه التقنيات في حماية الأسماك المستزرع من الأمراض، معرفة الدور الذي تقوم به هذه التقنيات في تقليل التكلفة وزيادة العائد المادي للمستثمرين في هذا القطاع.