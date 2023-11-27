شكرا لقرائتكم خبر عن انتبهي.. 9 أطعمة غير مناسبة خلال فترة الحمل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن الأطعمة الغير مناسبة لفترة الحمل .
وقالت سماح هناك أطعمة يجب أن تبتعد عنها تمامًا حفاظًا على صحتها وعلى صحة جنينها، تعرفي على قائمة الأطعمة الممنوعة للحامل و خصوصا في الشهور الأولى من الحمل:
1- اللحوم والدواجن النيئة أو غير الناضجة( لانشون-بسطرمة- الهوت دوق - البرجر ..) و الألبان و الجبن غير المبسترة لانها قد تحتوي علي بكتيريا السالمونيلا والليستيريا الموجودة في الأطعمة غير المطهية جيدًا.
2- المشروبات الغازية و القهوة و النسكافية بكميات كبيرة لانها تحتوي علي مادة الكافيين التي تؤثر علي نمو الجهاز العصبي للجنين.
3- الأطعمة المملحة( الفسيخ-الملوحة-الرنجة-المخللات بكل أنواعها) يفضل تجنب تناولها لان الأطعمة المملحة ممكن تتسبب فى تسمم الحمل وزيادة الضغط ومشاكل تانية كتير.
4- الأكلات الحريفة والحارة و المدخنة.
5- التمر ممنوع فى الشهور الأولى من الحمل لانه بيعمل على انقباض الرحم.
يفضل تناوله فى اخر الحمل لتسهيل الولادة.
6- تجنبي البقدونس والزعتر والشبت والقرفة أو الحلبة أو النعناع، حيث انها تُساعد علي انقباض الرحم.
7- البيض الغير مطبوخ جيداً او أى صوص فيه بيض نيئ زى المايونيز لانه قد يحتوي علي بكتيريا السلمونيلا.
8- تجنب أكل الكبد أثناء الحمل، لأنه يحتوي على مستويات عالية من الريتينول وهو نوع من فيتامين أ الذي قد يؤدي زيادة تناوله الي حدوث تشوهات خلقية وخاصةً خلال الأشهر الأولى من الحمل.
9- الأسماك التي تحتوي على الزئبق بنسبة عالية، مثل سمكة أبو سيف والماكريل، حيث يؤثر الزئبق على نمو الجهاز العصبى للطفل، أيضًا الأسماك النيئة وغير المطبوخة جيدًا، مثل المحار والسوشي و الفسيخ و الرنجة.
كانت هذه تفاصيل خبر انتبهي.. 9 أطعمة غير مناسبة خلال فترة الحمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.