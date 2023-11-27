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استشاري: عدم وجود حصص رياضية كافية في المدارس وانتشار المطاعم يزيد معدلات السمنة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال استشاري الجراحة العامة والمناظير والسمنة الأستاذ الدكتور عبد الله الضحيان، أن السمنة هي عبارة عن سعرات حرارية داخل الجسم وسعرات حرارية مستهلكة خارج الجسم.

وأوضح الدكتور عبدالله الضحيان، عبر برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن ارتفاع درجات الحرارة معظم السنة في المملكة يصعب من ممارسة مما يزيد معدل السمنة.

وأكد أن عدم وجود حصص رياضية كافية في المدارس وانتشار المطاعم بما تحتوي عليه من منكهات وسكريات ودهنيات أعلى من المعدل العالمي يزيد من معدلات السمنة في المملكة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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