شكرا لمتابعة خبر عن تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بسبب يوم التأسيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة التعليم أنه سيتم تقديم الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثاني، في جميع مدارس المملكة، ليتزامن مع يوم الخميس الموافق الخامس من شهر شعبان.

وجاء هذا القرار لموافقة نهاية الاختبارات التحريرية مع أجازة يوم التأسيس لهذا العام الموافق يوم الخميس الثاني عشر من شهر شعبان.

على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال الاختبارات، ونتائجها، وذلك بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر شعبان.