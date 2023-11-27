شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بجورجيا للمواطنين: امتنعوا عن التجول بالمناطق الساحلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت سفارة المملكة لدى جورجيا تحذيرا إلى المواطنين المتواجدين في جورجيا بالقرب من المناطق الساحلية.

ولفتت إلى أن السلطات الجورجية دعت السكان إلى الامتناع عن التجول بالقرب من المناطق الساحلية بسبب اجتياح عواصف بحرية لغرب جورجيا بقوة 8 درجات.

وحثت السفارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب هطول أمطار غزيرة، وحدوث عواصف وانهيارات ثلجية في مناطق مختلفة.