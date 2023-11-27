مصادر مصرية: المفاوضون يقتربون من تمديد هدنة غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية مصرية، اليوم (الاثنين)، أن المفاوضين يقتربون من الاتفاق على تمديد هدنة غزة.

وأوضحت المصادر أن المفاوضين يعملون على حل بعض الخلافات حول مدة تمديد الهدنة، وقائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

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