38 برنامجاً علمياً بالمؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 1:54 مساءً

دشن التجمع الصحي بالطائف أولى الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة صباح أمس بفندق إنتركونتننتال بإقامة دورة تحت عنوان "استقرار الطفل حديث الولادة" والذي يستهدف الكوادر الصحية. وتشكل إقامة المؤتمر للعام الثاني على التوالي فرصة للكوادر الصحية والمهتمين بالمجال الصحي في إثراء الجانب العلمي والعملي من خلال حضور البرنامج العلمي الذي يشمل إقامة 38 جلسة علمية ومحاضرات وورش العمل بمشاركة 30 متحدثاً ورئيس جلسة من محاضرين دوليين من كندا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات، إضافة إلى المحاضرين من داخل السعودية. ويناقش المشاركون عدداً من الموضوعات يأتي أبرزها في تخصص حديثي الولادة من كيفية التعامل مع حالات الخدج العصبية والتنفسية والتغذية والجراحية وأحدث طرق العلاج، كما سيتم نقل مباشر للبرنامج العلمي عبر منصات البث المتخصصة. والجدير بالذكر أن التجمع يطلق صباح يوم الأربعاء 28 نوفمبر بفندق إنتركونتننتال بالطائف المنتدى الأول للتكامل في تخطيط وتصميم وتجهيز المباني الصحية والذي تنظمه شعبة المباني الصحية بالجمعية السعودية لعلوم العمران بجامعة الملك سعود بحضور نخبة من المتخصصين في الشؤون الهندسية.

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