مهرجان "تمور الفنخاء 2023" يستقبل زواره لليوم الخامس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 2:30 مساءً

يواصل مهرجان "تمور الفنخاء 2023" الذي يقام تحت رعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، بمدينة الكهفة (شرق حائل 160 كم) استقبال زواره في يومه الخامس في مقر سوق تمور الفنخاء. ويشهد مهرجان تمور الفنخاء تحت إشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل مشاركة 35 مزارعاً من مزارعي مدينة الكهفة؛ يعرضون منتجاتهم المتنوعة من التمور التي اشتهرت بإنتاجها مزارع المدينة، ومشاركة عدد من الأسر المنتجة، حيث تم فتح منافذ بيع لأكثر من 15 أسرة منتجة تشارك فيه من خلال عرض منتجاتها المتنوعة. وتشارك بلدية الكهفة وعدد من الإدارات الحكومية مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل بتنظيم هذا المهرجان الذي يهدف لاستثمار المزارعين لمزارعهم وتسويق منتجاتها من التمور المتنوعة وفتح منافذ بيع لهم. وكان محافظ الشنان بمنطقة حائل عبدالله بن سليمان الشبرمي، أطلق الخميس الماضي، مهرجان "تمور الفنخاء 2023" بحضور رئيس مركز إمارة الكهفة خالد بن سالم الحربي، ونائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المهندس عارف بن صالح الوايل ورئيس بلدية الكهفة المهندس عبدالعزيز بن غبين الشمري، ويستمر المهرجان لمدة 10 أيام.

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