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تراند اليوم : تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني والكشف عن السبب

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صحيفة الخليج 365: تجري مدراس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة بداية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني الحالي للعام الدراسي الحالي 1445 اعتباراً من يوم الخميس الموافق للخامس من شهر شعبان للعام الحالي، بدلاً من موعدها المحدد في الخطة الزمنية للعام الدراسي وهو يوم الأحد الموافق للثامن من شهر شعبان.

ويأتي تقديم الاختبارات بسبب تزامن إجازة يوم التأسيس لهذا العام مع آخر يوم في اختبارات نهاية الفصل وهو يوم الخميس الموافق للثاني عشر من شهر شعبان. حسب عكاظ.

ومن المقرر أن تنتهي المدارس من كافة أعمال الاختبارات وإعلان النتائج وذلك بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من شهر شعبان.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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