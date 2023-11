شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحدد أول أيام الشتاء.. وتوقعات بأمطار على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أول أيام فصل الشتاء في المملكة، إذ قالت إن يوم الجمعة القادم أول أيام الشتاء أرصاديًا.

ولفت غلى وجود احتمالية لهطول أمطار أعلى من المعدل، بنسبة احتمال 50% على أجزاء من الشرقية والقصيم والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية، مع نسبة احتمال 80% لارتفاع الحرارة أعلى من المعدل بدرجة ونصف.

طقس المملكة اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، يُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.