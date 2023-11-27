تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا السبب

قررت وزارة التعليم تقديم موعد الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني الحالي للعام الدراسي الحالي 1445، وذلك من يوم الأحد الموافق للثامن من شهر شعبان إلى يوم الخميس الموافق للخامس من شهر شعبان.

ويأتي هذا القرار بسبب تزامن إجازة يوم التأسيس لهذا العام مع آخر يوم في اختبارات نهاية الفصل وهو يوم الخميس الموافق للثاني عشر من شهر شعبان.

ومن المقرر أن تنتهي المدارس من كافة أعمال الاختبارات وإعلان النتائج وذلك بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من شهر شعبان.