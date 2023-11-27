شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو لهنود يستلقون على الأرض لتدوس عليهم أبقارهم والان مع التفاصيل الكاملة

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تم تداول مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص في الهند وهم يستلقون على الأرض بانتظار أن تمر عليهم أبقار، حيث يعتقدون أن هذا الفعل يمكن أن يحقق لهم بعض الأماني.

فيديو لهنود يستلقون على الأرض لتدوس عليهم أبقارهم

تجرى هذه الطقوس كجزء من احتفالات عيد الديوالي في بعض المناطق في الهند، حيث يستمر الاحتفال لمدة خمسة أيام تتضمن الصلوات والدعاء من أجل تحقيق الأماني، حيث يستلقي الناس تحت الأبقار، عارضين أجسادهم للدهس بغرض جلب البركة وتحقيق أمانيهم، وفي ختام الفيديو، تظهر امرأة تؤكد بأن هذه الطقوس لا تعتبر خرافة، بل هي جزء من تقاليد حية وحقيقية تُمارس لتحقيق الأماني والنعمة.