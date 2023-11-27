شاهد حشرة غريبة تظهر في الكاجو تثير الرعب في السعودية

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انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر امرأة وهي تكتشف وجود دودة داخل حبة كاجو، في الفيديو قامت السيدة بفتح الحبة واكتشافت الدودة داخلها، مما أثار استغراب وقلق العديد من المستخدمين، وتفاعل الناس مع الفيديو بتعليقات متنوعة تتراوح بين التعجب والقلق إزاء مدى سلامة ونظافة المنتجات الغذائية.

حشرة غريبة تظهر في الكاجو

يهم الإشارة إلى أن اكتشاف تلف المكسرات أو وجود حشرات فيها ليس أمرًا فريدًا، حيث قد يحدث ذلك خلال عمليات التخزين والنقل. يُعتبر من الضروري تبني إجراءات فعّالة للحفاظ على جودة المكسرات وضمان سلامة المستهلكين.