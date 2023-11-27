أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 2:57 مساءً

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية محمد عالم، الذي يزور المنطقة حاليًا. وفي بداية الاستقبال، رحّب بالقنصل الجزائري، متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهته، عبّر القنصل الجزائري لدى المملكة عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.

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