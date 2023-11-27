انت الان تتابع مدرب الهلال "خيسوس": مباراة "نافباهو" صعبة وهدفنا التأهل.. و"بونو" يؤكد: سعيد بمشاركتي الأولى في الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 2:58 مساءً

أكد المدير الفني لفريق الهلال "خيسوس"، أن هدفهم التأهل إلى دور الـ16 في مباراة نافباهور الأوزبكي، غداً الثلاثاء، على الملعب المركزي في ناما نغان، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023-2024. وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "سنخوض يوم الغد لقاءً صعبًا جدًا أمام فريق منظم ونسعى أن نكسب المباراة ونتأهل للدور المقبل، سيتأهل الفائز في مباراة الغد كمتصدر للمجموعة، وهذا ما سنسعى إلى تحقيقه". وأضاف: "يلعب الفريق كل يومين مباراة، وكعادتنا سنحدث تغييرات في الفريق؛ بما يسهم في تحقيق هدفنا". من جانبه قال ياسين بونو حارس الهلال: "يسعى الفريق في كل مباراة يخوضها إلى تحقيق هدفه الرئيس في الظفر بالنقاط الثلاث، وهذا ما نسعى إليه". وأتم: "ندرك أهمية مواجهة الغد، ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة فريق منظم، نأمل أن نحقق الانتصار، سعيد بمشاركتي الأولى مع الفريق في البطولة الآسيوية وبتواجدي هنا في أوزبكستان".

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