رونالدو ورياض محرز في مقدمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 3:23 مساءً

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، والجزائري رياض محرز، لاعب نادي الأهلي، والمحترف المغربي مراد باتنا، لاعب الفتح قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي للمحترفين . وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة (أكس) عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري حتى الآن، بعد مرور 14 جولة من المنافسة. وساهم كل من اللاعبين الثلاثة بفضل لمساتهم السحرية وتمريراتهم المتقنة في مساعدة زملائهم بالفريق بصناعة 7 أهداف .

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