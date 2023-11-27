مسؤول: إسرائيل ستوافق على يوم إضافي من الهدنة مقابل الإفراج عن كل 10 محتجزين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 3:41 مساءً

نقلت "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي، اليوم (الاثنين)، أن الحكومة الإسرائيلية ستوافق على يوم إضافي من الهدنة مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يتم إطلاق سراحهم من قطاع غزة. وذكر المسؤول أن إسرائيل مستعدة للإفراج عن 3 أضعاف العدد من الفلسطينيين في كل يوم. وأضاف أن سقف تمديد الهدنة الحالية حُدد بـ5 أيام فقط.

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