انت الان تتابع "البيئة" تطلق خدمة فحص الإبل المشاركة في "مهرجان الملك عبدالعزيز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت وزارة البيئة والمياة والزراعة خدمة فحص الإبل للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ بهدف تسهيل الإجراءات للمستفيدين وتوفير الوقت والجهد، ‏‫وتكوين قاعدة بيانات للإبل التي تم فحصها، وتحقيق مستهدفات استراتيجيات التحول الرقمي.

ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من الخدمة إلى الدخول على بوابة نما للخدمات الإلكترونية، ومسح الباركود عن طريق الرابط التالي: https://naama.sa/Services/Details

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