شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة : بدر جمادي الأول يزين السماء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهرة ، على إن سماء المملكة والوطن العربي، تشهد مساء اليوم القمر البدر لشهر جمادى الأولى ، ويزين السماء طوال الليل .

وأوضح أن القمر سيصل لحظة الاكتمال عندما يكون بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 12:16 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة ، ثم سيشرق القمر بعد غروب الشمس حسب التوقيت المحلي .

كما سيلاحظ أثناء شروقه أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي للأرض ، مشيرًا إلى أن القمر البدر سيسطع من غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية والجنوبية.

والجدير بالذكر أن خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم ويصبح مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدراً .