أمريكا تأمل في تمديد أطول للهدنة بين إسرائيل و"حماس"

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محمد بن مسعود - الدمام - رحب البيت الأبيض بتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ليومين إضافيين، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه جون كيربي، اليوم (الاثنين).

وقال "كيربي": "إن واشنطن تأمل بالتأكيد بتمديد أطول للهدنة، وهذا يرتبط بإفراج حماس عن رهائن إضافيين".

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