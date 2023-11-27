تراند اليوم : تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل.. والكشف عن المدة وتفاصيل الاتفاق

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة خارجية قطر وحركة حماس، تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين.

وكشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس سيسمح بإطلاق سراح ما لا يقل عن 20 من الرهائن الإسرائيليين، بمعدل 10 في كل يوم، بالإضافة إلى الـ50 الذين تم الاتفاق عليهم في الهدنة نفسها.

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل ستطلق سراح 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إضافي يتم إطلاق سراحه، كما فعلت بموجب الاتفاق الأساسي.

وأضاف، كما سيسمح تمديد الهدنة أيضا بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.