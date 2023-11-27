تطوير طرق الرياض لتعزيز سلامة التنقل

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وأوضحت الأمانة أنها أنجزت أعمال سفلتة لطرق بمساحة 1,164,810م2، ودهانات أرضية بطول 512,649م، وإصلاح هبوطات وحفر بمساحة 124,497م2، إلى جانب إزالة 1,915 صبة خرسانية، وصيانة 730 لوحة إرشادية.
الجدير بالذكر أن أعمال الصيانة لطرق الرياض، تأتي في إطار جهود الأمانة للارتقاء بالخدمات البلدية، وتعزيزا للتنمية الحضرية، ودعما لركيزة إيجاد بنية تحتية متطورة ذكية، ترفع مستوى تنافسية العاصمة دوليا، وتلبي تطلعات السكان.
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