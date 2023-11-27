تطوير طرق الرياض لتعزيز سلامة التنقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة الرياض خلال أكتوبر 2023م أعمال صيانة لطرق العاصمة، شملت سفلتة شوارع، ومعالجة هبوطات وحفر، ودهانات أرضية، وذلك ارتقاء بتجربة التنقل داخل المدينة، بما يحقق أعلى معايير الجودة، ويعزز سلامة التنقل.

وأوضحت الأمانة أنها أنجزت أعمال سفلتة لطرق بمساحة 1,164,810م2، ودهانات أرضية بطول 512,649م، وإصلاح هبوطات وحفر بمساحة 124,497م2، إلى جانب إزالة 1,915 صبة خرسانية، وصيانة 730 لوحة إرشادية.

الجدير بالذكر أن أعمال الصيانة لطرق الرياض، تأتي في إطار جهود الأمانة للارتقاء بالخدمات البلدية، وتعزيزا للتنمية الحضرية، ودعما لركيزة إيجاد بنية تحتية متطورة ذكية، ترفع مستوى تنافسية العاصمة دوليا، وتلبي تطلعات السكان.