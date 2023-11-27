شكرا لقرائتكم خبر وزير النقل يستمع لملاحظات ومرئيات أهل القصيم حول الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أمس الأول عددا من المواطنين بمنطقة القصيم للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم، بحضور قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار لقاءات الوزير للتواصل مع أفراد المجتمع.

وبحث الجاسر مع المواطنين أبرز ما يواجهون من معوقات، من أجل الارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية لكل المستفيدين، وذلك على هامش زيارته للمنطقة لتدشين عددٍ من مشاريع التنموية.

وأكد الجاسر خلال اللقاء أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مناطق المملكة تحظى باهتمام ودعم القيادة لتحقيق القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية، وللارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة.

كما تفقد الجاسر العديد من طرق منطقة القصيم، وذلك للاطلاع على مستوى سير المشاريع وجودة التنفيذ بما يضمن تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وذلك ضمن جولات الوزير التفقدية للمشاريع.

واطلع على مراحل عمل المشروع والخدمات المقدمة، وأبرز أعمال التنفيذ والصيانة والسلامة التي تم عملها للارتقاء بجودة الطرق وتعزيز مستويات السلامة المرورية، بما يضمن سلامة مرتاديه وانسيابية الحركة ويحقق مستهدفات قطاع الطرق في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.