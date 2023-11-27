ضبط مخالفين لاستغلال الرواسب دون ترخيص بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية السورية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة، بحوزته 3 أمتار مكعبة من الفحم المحلي المستخدم في الأنشطة التجارية في منطقة عسير.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.